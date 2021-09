Bolsonaro na ONU alcança segundo lugar nas buscas do Google no mundo

Em sua fala, o presidente defendeu o “tratamento precoce” contra a Covid-19 e disse que houve redução do desmatamento na Amazônia em seu governo. Ele também afirmou que não há casos concretos de corrupção há dois anos e oito meses no país, e ignorou recordes negativos, como o número de desempregados atingido em 2021.

A participação de Bolsonaro também fez as buscas pela ONU triplicarem nas últimas 24 horas no país. Com tamanho interesse, o Brasil liderou o ranking das nações que mais pesquisaram pela ONU em todo o mundo no período.

O presidente brasileiro foi o segundo assunto mais buscado ao lado da sigla ONU em todo o mundo no período, ficando atrás somente da banda BTS, que discursou nesta segunda (20) no evento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presença de Jair Bolsonaro na Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), nesta terça-feira (21), fez as pesquisas por “discurso de Bolsonaro na ONU" crescerem 1.000% nas últimas 24 horas no Brasil, segundo o Google.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.