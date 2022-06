Bolsonaro estende viagem e irá a Orlando na mesma data em que Daniel Silveira e Allan dos Santos

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai estender a viagem aos Estados Unidos marcada para a semana que vem e visitar Orlando, na Flórida, no próximo sábado (11). Lá, ele vai inaugurar a sede de um vice-consulado do Brasil e se encontrar com apoiadores.

Bolsonaro viaja aos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas, principal encontro de líderes do continente, marcado para 6 a 10 de junho, em Los Angeles. Ele terá também sua primeira reunião bilateral com o presidente dos EUA, Joe Biden.

A agenda detalhada do presidente em Orlando, ainda não foi confirmada. No mesmo dia da visita, haverá o 1º Congresso Conservador Brasileiro da Florida. O evento, a ser realizado em uma churrascaria na mesma cidade, terá a presença do deputado Daniel Silveira, do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos e de Roberto Jefferson, presidente do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) gravou um vídeo de apoio ao encontro, organizado pelo grupo de direita Yes Brazil USA.

O presidente Bolsonaro concedeu indulto a Silveira após o deputado ter sido condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, além do pagamento de multa e perda dos direitos políticos. O parlamentar foi acusado de ameaçar integrantes do Supremo, e enquadrado nos crimes de coação (uso de violência ou de ameaça para obter vantagem em processo judicial) e de incitação à tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes.

Na semana passada, Bolsonaro disse que mal conhecia o deputado. "Tenho pouco contato com Daniel. Sabia que era do Rio de Janeiro, cabo da PM, tinha suas posições, falou coisas que não gostaria de ouvir dele. Agora, nove anos de cadeia começando regime fechado, cassação de mandato, inelegibilidade e multa é abuso."

Já Allan dos Santos está foragido da Justiça brasileira. Ele vive nos Estados Unidos desde que virou alvo de investigações de fake news e de ataques às instituições. Ele é investigado em dois inquéritos no STF (Supremo Tribunal Federal) --um para apurar disseminação de fake news e outro para identificar quem financia essas ações e os atos antidemocráticos. Em outubro, o ministro da corte Alexandre de Moraes determinou sua prisão, pediu sua extradição e a inclusão de seu nome na lista de foragidos da Interpol.

A criação de um vice-consulado do Brasil em Orlando foi determinada em janeiro, por um decreto presidencial. A medida visa atender à grande população brasileira na região, que atualmente precisa ir até Miami para tratar de questões burocráticas, como a recuperação de passaporte.

Como presidente, Bolsonaro visitou a Florida em março de 2020, dias antes do estouro da crise da pandemia. Na ocasião, ele jantou com o então presidente Donald Trump no resort de Mar-a-Lago e visitou Miami. Durante a viagem, ele minimizou os riscos trazidos pelo coronavírus. Dias depois, sua comitiva registrou somou cerca de 20 infectados pela Covid.