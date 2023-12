Bolsonaro embarca para a Argentina e deve ter encontro 'petit comité' com Milei na sexta (8)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) embarcou nesta quinta-feira (7) rumo à Argentina, onde acompanhará a cerimônia de posse de Javier Milei na Presidência do país vizinho.

Um vídeo registrou o momento em que o ex-mandatário entra em uma aeronave sob aplausos e gritos de "mito". Alguns até mesmo entoaram o coro "volta, Bolsonaro".

O ex-presidente viajará na companhia da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e de aliados como o ex-secretário de Comunicação da Presidência da República Fabio Wajngarten e o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), que comandou o Ministério da Cidadania em seu governo.

De acordo com interlocutores do ex-presidente, apesar de a comitiva ser grande, a reunião com Milei em solo argentino deve ser um "petit comité", ou seja, restrita a poucas pessoas. A previsão é que o encontro ocorra na manhã de sexta-feira (8).

Como mostrou a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, Bolsonaro recebeu na segunda-feira (4) os convites oficiais para a cerimônia de posse. O argentino, desta forma, manteve o convite que fez diretamente ao ex-presidente logo após ser eleito.

Antes do embarque desta quinta-feira, os advogados do ex-presidente enviaram uma petição ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes para informá-lo que o ex-presidente viajaria.

Em maio, quando determinou uma ação de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, o magistrado ordenou a retenção de seu passaporte.

O documento, no entanto, não foi levado pelos policiais e está em poder do ex-presidente. Para viajar à Argentina, Bolsonaro não necessita do passaporte. É possível entrar no país com a carteira de identidade (RG) do Brasil.

"Em atenção às investigações em curso e com profundo respeito a este juízo, o peticionário [Jair Bolsonaro] vem aos autos informar que estará temporariamente ausente do país no período compreendido entre os dias 7 e 11 de dezembro", disse a petição.

"A ausência se dará em razão de viagem a Buenos Aires, onde participará da cerimônia de posse de Javier Milei na Presidência da Argentina, a convite do próprio presidente eleito", afirmou ainda.

A petição foi assinada pelos advogados Paulo Bueno, Daniel Bettamio Tesser, Fabio Wajngarten, Saulo Segall, Thais de Vasconcelos Guimarães, Clayton Soares e Bianca Lima.