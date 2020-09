Bolsonaro e Felipe Neto estão entre os 100 mais influentes do mundo

A revista americana Time elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o youtuber Felipe Neto entre as 100 pessoas mais influentes do mundo em 2020.

"Apesar de uma tempestade de denúncias de corrupção e de uma das maiores taxas de mortes por Covid-19 no mundo, ele se mantém popular com uma grande parte dos brasileiros", diz o texto assinado por Dan Stewart, editor da seção internacional da revista.

Bolsonaro foi incluído na categoria Líderes, assim como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Já Felipe Neto aparece na categoria “Ícones” com destaque para os 39 milhões de seguidores no Youtube e 12 milhões no Twitter. “Quando Felipe Neto fala, milhões ouvem. E sua voz agora politizada ressoa de forma poderosa em um país onde a democracia está em perigo”, diz o texto escrito pelo deputado federal David Miranda (Psol-RJ).