Bolsonaro diz que está tudo bem com a Rússia e celebra ausência de barreiras para fertilizantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse neste sábado (12) que "está tudo bem" na relação diplomática entre o Brasil e a Rússia, uma afirmação que vem depois de o Brasil votar duas vezes na ONU (Organização das Nações Unidas) para condenar os ataques das forças militares russas na Ucrânia.

Bolsonaro falou sobre o tema na saída de evento do Partido Liberal para filiação de deputados. Ao ser questionado sobre possíveis sanções à Rússia, o presidente disse que essas decisões cabem ao Itamaraty, mas citou a conversa com Vladimir Putin durante a visita que fez a Moscou antes do início da guerra.

"Tive na Rússia, conversei por mais de duas horas com o Putin, vários assuntos. Um dos mais importantes foi a questão dos fertilizantes. Votamos duas vezes na ONU, e está tudo bem entre nós e a Rússia. Tanto é que não existe qualquer barreira comercial no tocante a fertilizantes para nós no Brasil", disse Bolsonaro.

Enquanto países europeus têm imposto sanções a oligarcas russos, o líder brasileiro também comemorou ter conseguido atrair durante a viagem para a Rússia um investidor interessado em comprar uma fábrica de fertilizantes em Mato Grosso do Sul. "Conseguimos até mesmo um empresário russo para comprar uma unidade de fabricação de ureia em Três Lagoas [MS] e, brevemente, vai começar a produzir ureia no Brasil."