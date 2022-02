Bolsonaro diz que Brasil providenciará transporte para retorno de brasileiros da Ucrânia

"O Itamaraty lidera a operação em contato direto com autoridades da estação central de trens de Kiev, com as autoridades locais em Chernivtsi e com as autoridades migratórias romenas."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse neste sábado (26), nas redes sociais, que a embaixada do Brasil em Kiev embarcou cerca de 40 brasileiros de trem para a cidade de Chernivtsi, na Ucrânia, próxima à fronteira com a Romênia.

