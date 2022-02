Bolsonaro chega à Hungria para visita oficial

Após se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou nesta quinta-feira, 17, em Budapeste, na Hungria. O mandatário foi recebido pelo presidente János Áder, na Praça em frente ao Palácio Sándor. Na agenda do presidente na Hungria, está previsto também um encontro com o primeiro-ministro Victor Orbán, líder político de extrema-direita. Bolsonaro deve voltar ao Brasil ainda nesta quinta-feira, porque pretende sobrevoar na sexta-feira, dia 18, a região de Petrópolis (RJ), que registrou a morte de centenas de pessoas em razão da tragédia provocada pelas fortes chuvas.

