Bolsonaro chama Biden de Trump após elogiar encontro com presidente dos EUA

Após a reunião, a Casa Branca divulgou um comunicado em que chamou a parceria entre EUA e Brasil de "vital para os esforços internacionais para lidar com a crise climática e garantir a paz". O governo americano também reafirmou o apoio para a entrada do Brasil na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o clube dos países ricos.

Admirador declarado do republicano, Bolsonaro apoiava abertamente sua reeleição. Já falou, em mais de uma ocasião, que houve indícios de fraudes nas eleições de 2020 que terminaram com a vitória de Biden, reverberando o discurso trumpista fantasioso e sem evidências.

O encontro se deu às margens da cúpula. Depois de falas iniciais na presença de jornalistas, Biden e Bolsonaro se falaram ao lado de suas comitivas e a sós. "Foi muito melhor do que eu esperava", afirmou o brasileiro nesta quinta, ao voltar para o hotel em que está hospedado. "Posso dizer que estou maravilhado com ele."

A transmissão semanal do presidente nas redes sociais foi feita de Los Angeles, para onde ele viajou para participar da Cúpula das Américas. Como parte das negociações para convencê-lo a ir ao encontro de líderes do continente, realizado sob ceticismo e o temor de esvaziamento, o governo dos EUA propôs uma reunião fechada com Biden —foi a primeira conversa dos dois desde que o americano chegou ao poder, após um ano e meio de rusgas e mesmo críticas abertas.

"Ontem [quinta] tivemos [reunião] bilateral com o presidente Trump... [risos] Desculpa o ato falho. Joe Biden, tratando... [Olhando para um assessor] Ah, vai ser escândalo na imprensa aí, né?", disse Bolsonaro, para depois emendar a correção: "Com o presidente Joe Biden [estivemos] numa [reunião] bilateral tratando de vários assuntos. E, numa [conversa] reservada, que durou 30 minutos, ficamos ali a um metro de distância, sem máscara, e tratando de assuntos de interesse dos nossos países e que interessam pro mundo todo".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.