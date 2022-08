Bolsonaro atacou Chile em encontro com empresários

Nesta segunda (29), o Chile convocou para consultas o embaixador do Brasil em Santiago, Paulo Roberto Soares Pacheco, em protesto por declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra seu homólogo chileno Gabriel Boric.

Bolsonaro afirmou ainda que não seria necessário mais comparar o Brasil com Cuba ou Venezuela, mas sim com a Argentina, que enfrenta uma explosão inflacionária. E voltou a falar do país de Boric: "Olha o que está acontecendo agora com o país mais ajustado da economia na América do Sul, o nosso Chile".

Na semana passada, em São Paulo, ele falou a um grupo de empresários que eles deveriam ajudá-lo a vencer as eleições presidenciais e a fazer de tudo para não deixar o país seguir o rumo do Chile, que elegeu um presidente de esquerda, Gabriel Boric, e estaria passando por problemas graves por causa disso.

