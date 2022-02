Bolsonaro anuncia chegada à Romênia de um grupo de brasileiros que deixou Kiev

De acordo com a publicação, fazem parte do grupo jogadores do Shakhtar Donestky e seus familiares. O presidente disse que eles receberam apoio integral da UEFA, órgão responsável pelo futebol europeu, que custeou transporte rodoviário e hospedagem em Bucareste.

"Estão todos bem de saúde e em segurança", afirmou Bolsonaro, que está no Guarujá, no litoral de São Paulo.

