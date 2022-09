Boca de urna: Direita vence na Itália e abre caminho para Giorgia Meloni

Nascida em Roma, no bairro popular de Garbatella, Meloni, 45, entrou na política aos 15 anos, quando a Itália vivia os meses mais conturbados da Operação Mãos Limpas, que revelou, em 1992, o envolvimento do sistema político em esquemas de corrupção e que teve como efeito o fim das siglas tradicionais.

Se a pesquisa se confirmar, o Irmãos da Itália, com entre 22,5% e 26,5%, indicará o nome do premiê, conforme pacto entre os líderes. Assim, Meloni, 45, se tornará a primeira chefe de governo da Itália e a primeira política da ultradireita no poder desde o ditador Benito Mussolini, no posto entre 1922 e 1943.

