Blogueiro militar pró-Rússia morre após explosão em cafeteria

Vladlen tinha 560 mil seguidores no Telegram e narrava a rotina na linha de frente da invasão à Ucrânia. Ele ganhou popularidade após publicar vídeos em uma cerimônia dentro do Kremlin falando que iria "derrotar e matar todos".

