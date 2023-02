Blinken se encontra com diplomata da China após crise dos balões

Mais cedo, Wang havia criticado, e em certa medida ironizado, a resposta americana ao balão, que envolveu derrubar o objeto e aprimorar seu sistema de radar para identificar mais itens do tipo. O chinês chamou a atitude de absurda e histérica, "um abuso do uso da força".

O encontro ocorreu em Munique, durante o maior fórum sobre segurança global. Segundo Washington, Blinken repetiu ao chinês declarações semelhantes às dadas pela Casa Branca, como a de que a presença do balão chinês em território americano é uma violação da soberania do país que "nunca mais deve acontecer".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a crise dos balões chineses motivar o cancelamento de uma visita do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, a Pequim, o responsável pela diplomacia americana se reuniu neste sábado (18) com o principal diplomata da China, Wang Yi.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.