Blinken e Austin se preparam para primeira viagem internacional do gabinete de Biden

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o secretário de defesa Lloyd Austin, se preparam para uma viagem de quatro dias ao Japão e Coreia do Sul a partir desta segunda-feira, na primeira viagem ao exterior de membros do gabinete de Joe Biden. O aumento da influência da China na Ásia e as ameaças constantes da Coreia do Norte são alguns dos principais desafios na região para o governo americano.

Os encontros com as autoridades japonesas e coreanas têm como objetivo restaurar relações diplomáticas mais calmas com os dois países, após quatro anos de turbulências com Donald Trump, que tentou três vezes se encontrar com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong Un, trazendo desconforto para a região. As reuniões devem reafirmar o compromisso dos EUA com a segurança na região e contrabalançar Pequim.

Outro propósito da visita ao continente é pegar informações sobre a Coreia do Norte. O governo de Biden vem tentando contato com Pyongyang desde o início do governo, mas sem resposta do recluso governo. Fontes disseram que Washington vê o mínimo de relações com o país como essencial no esforço de reduzir o risco de agravamento bélico na região.

Apesar de a China não fazer parte do itinerário da viagem, Blinken e o assessor de segurança nacional, Jake Sullivan, irão se encontrar com autoridades do país dias depois, no Alasca. Biden pouco fez para reverter as medidas mais duras que seu antecessor fez contra Pequim, mantendo sanções por violações a direitos humanos em Xianjiang e Hong Kong e rejeitando as reivindicações territoriais no Mar da China.