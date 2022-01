Biden xinga repórter da Fox News de filho da puta sem saber que microfone estava aberto

O raro momento de irritação do presidente foi divulgado por veículos como o jornal The Washington Post.

No momento em que os profissionais de imprensa deixavam a entrevista, Peter Doocy, setorista da emissora de viés conservador, foi um dos que continuaram a fazer perguntas a Biden. "O senhor acha que a inflação é um risco para as midterms [eleições legislativas de meio de mandato, a serem realizadas em novembro]", disse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, xingou um repórter da Fox News ao final de uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (24). O microfone no púlpito do democrata ainda estava funcionando, e o momento foi captado também pelas câmeras de TV.

