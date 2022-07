Biden volta a receber diagnóstico de Covid uma semana após 1ª infecção

"Meu antecessor teve Covid e precisou ir de helicóptero ao hospital, ficou muito doente. Felizmente, se recuperou. Quando eu tive Covid, trabalhei na Casa Branca, no andar de cima, pelos cinco dias [de isolamento]. A diferença foram as vacinas, é claro", disse.

Diagnosticado no último dia 21, Biden havia passado cinco dias em isolamento e em recuperação de sintomas leves da doença. Ele teve febre, tosse, dor de garganta e dores no corpo, com intensidade leve, segundo a Casa Branca.

O médico acrescentou que o presidente retomará os procedimentos de isolamento e que acredita que seu teste positivo seja um efeito de "rebote" experimentado por alguns pacientes com a doença tratados com o medicamento Paxlovid.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.