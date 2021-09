Biden recusou pedido de reunião de líder palestino durante Assembleia-Geral da ONU, diz site

Apesar da recusa, a questão israelo-palestina esteve presente no discurso de Biden na ONU, que ressaltou seu apoio a uma solução de dois Estados, mas reconheceu que se trata de um objetivo distante no momento. Abbas, por sua vez, alertou que as ações de Israel resultariam em uma solução de apenas um Estado.

De acordo com a publicação, a Casa Branca disse aos palestinos que o democrata não iria realizar reuniões em Nova York e que sua agenda não permitiria um encontro em Washington. Biden não teve compromissos oficiais com outros líderes durante sua passagem pela metrópole americana.

