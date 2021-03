Biden promete revide por interferência russa e chama Putin de assassino

Sobre política doméstica, ele apontou que a recusa de Trump em ajudar na transição de governo atrapalhou o início de seu mandato, e, por isso, a decisão sobre retirar as tropas americanas do Afeganistão, prevista para 1º de maio, ainda está em análise.

Na entrevista à ABC News, Biden também falou sobre imigração e disse aos interessados em entrar nos EUA que "não venham". O país enfrenta uma alta no número de estrangeiros que tentam entrar no território americano sem autorização. O democrata disse ainda que ampliará a estrutura para receber crianças imigrantes que viajam desacompanhadas e que a prioridade será enviá-las de volta às suas famílias.

Nos últimos meses, Putin vem apertando o cerco contra a oposição em seu país. Alexei Navalni, um dos principais críticos do Kremlin, foi condenado e enviado à uma colônia penal. No último fim de semana, a polícia russa prendeu mais de 150 pessoas que participavam de um encontro de partidos de oposição.

Anos depois, a Rússia foi acusada de influenciar a eleição de 2016 para favorecer Trump, cujo mandato foi marcado por investigações sobre a questão. Uma apuração de três anos, feita pelo Departamento de Justiça, no entanto, isentou a campanha do republicano de ter se aliado a Moscou para vencer a eleição, embora indícios apontassem para envolvimento russo em vazamentos de dados e de conversas sigilosas que ajudaram a minar a campanha da rival de Trump, Hillary Clinton.

Ainda assim, a Rússia, contrária à aproximação do vizinho com o bloco europeu, anexou a Crimeia, parte da Ucrânia, e fomentou movimentos separatistas em outras regiões, gerando uma guerra civil. Biden conta ter oferecido, ao lado da UE, ajuda para que os ucranianos suportassem a pressão russa.

A relação entre os chefes de Estado é antiga. Como vice de Barack Obama, Biden se envolveu nas tentativas de pacificar a Ucrânia. Em 2013, o presidente Viktor Yanukovich desistiu de um acordo para entrar na União Europeia (UE), o que gerou protestos e a deposição do líder ucraniano no começo de 2014.

"Sr. primeiro-ministro, estou olhando nos seus olhos e não creio que tenha uma alma", teria dito Biden. Putin respondeu: "Nós entendemos um ao outro", segundo relato do americano no livro "Promessa de Pai".

Biden disse ter falado a Putin que ele não tinha alma durante uma reunião, no início de 2015, na Finlândia. O democrata era vice-presidente dos EUA e se reuniu com o líder russo, então premiê, para tratar de um reposicionamento do sistema de defesa de mísseis na Europa, sobre o qual Putin se mostrou descontente.

"Eu o conheço relativamente bem", disse Biden, "e a parte mais importante ao lidar com líderes estrangeiros, na minha experiência, é saber quem é o outro cara". No mesmo segmento em que concordou que Putin é um assassino, o líder americano também disse não acreditar que o líder russo tenha alma.

As declarações do líder americano foram dadas após agências de Inteligência dos EUA divulgarem, nesta terça (16), relatório segundo o qual a Rússia teria tentado ajudar, sem sucesso, Trump a se reeleger.

