Biden escorrega e fratura o pé ao brincar com cachorro

O presidente eleitos dos Estados Unidos, Joe Biden fraturou o pé após escorregar enquanto brincava com Major, seu cachorro, neste sábado (28). Segundo o R7, a informação foi confirmada pelo médico do democrata.

"A tomografia computadorizada confirmou fraturas (pequenas) nos ossos cuneiformes laterais e intermediários do presidente eleito Biden, que estão no meio do pé", explicou o Dr. Kevin O'Connor. "Ele provavelmente precisará de uma bota para caminhar por várias semanas."

Biden foi examinado por um ortopedista "por excesso de cautela".