Biden e outros líderes mundiais expressam preocupação com rainha

Por meio de seu porta-voz, o secretário-geral da ONU, António Guterres, também afirmou que seus pensamentos estão com a rainha, sua família e o povo do Reino Unido neste momento.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse por meio do porta-voz da Casa Branca que foi informado sobre a situação de saúde de Elizabeth e que seus pensamentos estão com ela e sua família. "Os pensamentos dele e da primeira-dama estão solidamente e diretamente com a rainha e sua família hoje", disse John Kirby a repórteres.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líderes mundiais expressaram nesta quinta-feira (8) preocupação com a saúde da rainha Elizabeth 2ª, depois que seus médicos divulgaram um alerta e a família real foi chamada para ficar com ela na Escócia.

