Biden diz que variante ômicron preocupa e pede que americanos se vacinem

Biden afirmou que apesar de ainda haver poucas informações disponíveis sobre a nova variante, especialistas do governo americano acreditam que as vacinas continuarão a proteger.

A vacinação contra a Covid-19 avançou rapidamente este ano, mas a taxa de imunização completa da população do país está estagnada em 57,88%, o que já leva a um aumento no número de casos e mortes.

