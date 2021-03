Biden diz que apoia mudanças nas regras de obstrução do Senado dos EUA

Faltam ao menos dois votos para que os democratas tenham os 51 necessários no Senado para acabar com a obstrução legislativa, uma medida que abriria caminho para o avanço de uma legislação abrangente sobre direitos de votos, imigração, regulamentação de armas e outras medidas que não devem atrair apoio dos dois partidos.

"Este caos não abriria uma via expressa para uma mudança liberal. Não abriria uma via expressa para a presidência de Biden entrar rapidamente nos livros de história", disse McConnell em um discurso nesta terça-feira, 16. "O Senado seria mais como um engavetamento de cem carros. Nada se movendo."

Os comentários de Biden foram feitos no mesmo dia em que o líder da minoria no Senado, o republicano Mitch McConnell, ameaçou paralisar a Casa se os democratas fizerem qualquer alteração na obstrução.

