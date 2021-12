Biden apresenta seu novo cachorro, Commander

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente americano, Joe Biden, apresentou nesta segunda-feira (20) o novo cachorro da família: o pastor alemão Commander. O pet chega à Casa Branca seis meses após a morte de Champ, 13, da mesma raça. "Conheça o mais novo Biden", diz a legenda de publicação em rede social do presidente, que acompanha um vídeo com o peludo. O pet foi um presente do irmão e da cunhada do democrata, que completou 79 anos em novembro, disse o secretário de imprensa da primeira-dama, ​Jill Biden, segundo a CNN americana. Depois de uma série de incidentes com mordidas na residência oficial, Major, o outro cão da família, agora passa mais tempo em Delaware. Major foi adotado pela família Biden em novembro de 2018, ainda filhote, e celebrado por ser o primeiro cão de abrigo a viver na Casa Branca. Os Bidens também devem levar um gato para Casa Branca. A presença do felino foi confirmada pela primeira-dama em entrevista à NBC, em maio. No entanto, ele teria sido criado por conhecidos e deve se juntar à família em janeiro.

