Biden anuncia que seu teste para coronavírus deu negativo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Joe Biden, candidato à Presidência dos EUA pelo Partido Democrata, anunciou nesta sexta-feira (2) que seu teste para coronavírus deu negativo.

"Tenho o prazer de informar que Jill [esposa de Biden] e eu tivemos resultados negativos para Covid. Obrigado a todos por suas mensagens de preocupação", escreveu o ex-vice de Barack Obama no Twitter. "Espero que isso sirva de lembrete: use máscara, mantenha distância social e lave as mãos."

Havia risco de que o democrata pudesse ter se contaminado durante o debate eleitoral em que enfrentou seu adversário republicano. Nesta sexta, o presidente Donald Trump informou que ele e sua esposa receberam diagnóstico de Covid-19.

"Vamos começar nossa quarentena e nosso processo de recuperação imediatamente. Nós vamos superar isso JUNTOS!", escreveu Trump em sua conta no Twitter.

Biden e sua vice, Kamala Harris, desejaram recuperação completa e rápida ao presidente.