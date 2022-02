Biden anuncia novas sanções e diz que Rússia perderá acesso a empréstimos no Ocidente

O líder russo fez exigências ao governo ucraniano durante uma entrevista coletiva em Moscou. Disse que Kiev pode ajudar a encerrar a crise se desistir de tentar aderir à Otan (aliança militar ocidental), centro público de suas queixas, e se for "desmilitarizada" —ele voltou a falar que o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quer armas nucleares, aproveitando uma fala infeliz do ucraniano sobre o tema.

Nesta terça (22), Putin disse que não vai enviar imediatamente tropas para as duas autoproclamadas repúblicas. O movimento, no entanto, visa pressionar ainda mais Kiev a aceitar termos russos para a na região.

As novas sanções da Casa Branca vieram depois de Putin reconhecer os rebeldes das províncias de Lugansk e Donetsk, no leste da Ucrânia, e enviar tropas em apoio aos separatistas. O presidente russo anunciou a decisão em um discurso televisionado de tom duro, no qual disse que o vizinho "nunca foi um Estado verdadeiro" e hoje é uma "colônia de marionetes" dos EUA.

Há semanas, o governo dos EUA vinha alertando sobre a iminência de uma invasão russa à Ucrânia, e buscado pressionar a Rússia a não fazer isso. No entanto, Moscou seguiu com a estratégia de pressão sobre o vizinho.

Na segunda (21), o presidente americano havia assinado uma ordem executiva para impedir cidadãos e empresas americanas de fazerem negócios com as regiões separatistas da Ucrânia, assim como a importação de produtos vindos dali. A ordem abre exceção para envio de ajuda humanitária à região.

Biden disse que mais sanções devem ser anunciadas nos próximos dias, e que elas serão voltadas à elite da Rússia, por suas ligações com o Kremlin. O democrata classificou as ações de Putin como uma violação flagrante da lei internacional. "Em nome de quem Putin acha que tem direito de declarar novos 'países' em territórios que pertencem a seus vizinhos?", questionou.

Biden disse que a nova rodada de medidas fará com que o governo russo não poderá mais fazer transações financeiras envolvendo títulos de sua dívida com empresas dos EUA e da Europa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.