Biden antecipa em duas semanas prazo para disponibilizar 1ª dose a todos os adultos nos EUA

Nos EUA, a Covid-19 já matou mais de 500 mil pessoas, o que coloca o país no topo do ranking de óbitos devido à doença.

Agora, ele dobrou o objetivo e quer imunizar 200 milhões até o fim de abril. Até o momento, 167 milhões de doses já foram administradas no país —4 a cada 10 pessoas nos EUA receberam ao menos uma dose. Os fármacos da Moderna e da Pfizer/BioNTech requerem duas doses, enquanto o produzido pela Johnson & Johnson, também usado no país, apenas uma.

O governo federal vem aumentando significativamente o ritmo da vacinação nos EUA. Inicialmente, estados com poucas doses limitaram seus esforços para priorizar grupos com maior risco à doença, além de idosos, mas Biden conseguiu cumprir a promessa de aplicar 100 milhões de vacinas nos primeiros 100 dias no cargo muito antes do prazo, após 58 dias.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Joe Biden, vai anunciar nesta terça-feira (6) a antecipação em duas semanas do prazo para disponibilizar vacinas contra a Covid-19 a todos os adultos no país. Assim, a nova data será 19 de abril, e não mais 1º de maio, como divulgado anteriormente. O democrata também vai anunciar que os EUA, desde que ele assumiu a Casa Branca, entregaram mais de 150 milhões de doses.

