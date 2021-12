Bennett vai aos Emirados Árabes em primeira visita de premiê de Israel ao país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, chegou a Abu Dhabi neste domingo (12) para a primeira visita de um chefe de governo daquele país aos Emirados Árabes Unidos. As relações diplomáticas entre os dois Estados foram restabelecidas em setembro de 2020, com acordo mediado pelos EUA.

Nesta segunda (13), o premiê se encontrará com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, o xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Eles falarão sobre o fortalecimento do vínculo entre os dois países, segundo nota divulgada pelo gabinete de Bennett.

A visita ocorre no momento em que foram retomadas em Viena as negociações entre as potências mundiais e o Irã, com o intuito de salvar o acordo nuclear de 2015, abandonado em 2018 pelo então presidente Donald Trump.

As negociações foram criticadas por Israel, que pede a aplicação de medidas concretas contra o Irã. Os Emirados Árabes, apesar de também enxergarem o Irã como ameaça, continuam sendo um importante parceiro comercial do país.

No início do mês, o assessor de segurança nacional emiradense, Tahnun bin Zayed, visitou Teerã, na primeira viagem de um alto funcionário dos Emirados desde que as relações se estremeceram por causa da ruptura iraniana com a Arábia Saudita, em 2016.