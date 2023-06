Belarus diz que Prigojin aceitou negociar cessar-fogo

O temor de que armas atômicas acabem ficando com controle difuso numa crise militar é um dos principais temores de especialistas em controle de armas. A Rússia tem o maior estoque de ogivas do mundo, pouco superior ao dos EUA.

Voronej, a capital do oblast (província) homônimo que está sob ataque das forças do Grupo Wagner, sedia um depósito de ogivas nucleares para emprego em bombardeiros de uma base aérea próxima.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritório do ditador de Belarus, Aleksandr Lukachenko, afirmou agora há pouco que o líder do país aliado da Rússia conversou com o líder mercenário Ievguêni Prigojin.

