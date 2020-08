Bebê morre após 'haste' se partir durante teste de Covid-19

Um bebê de apenas um ano e meio morreu depois de uma zaragatoa, o "cotonete" utilizado para fazer o exame de Covid-19, ter se partido dentro do nariz, durante o teste para detectar a doença. O caso aconteceu na Árabia Saudita.

De acordo com o site UOL, o menino foi levado ao hospital com febre, motivo pelo qual os médicos decidiram submetê-lo ao teste. Ao ser examinado, a 'haste' se partiu e a criança foi anestesiada para retirar o objeto e horas depois a família foi informada que tudo tinha decorrido com normalidade.

Após exame, a criança desmaiou e O tio relatou que pediu a uma enfermeira que o examinasse para ter a certeza que tudo tinha sida extraído. A criança morreu com dificuldade de respirar.

Os familiares da vítima cobram da justiça por investigações e o ministro da Saúde da Arábia Saudita já enviou condolências à família e garantiu que o caso será investigado.