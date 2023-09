Bebê desaparece de casa e é achada dormindo com cachorro dentro de floresta

Ele seguiu o barulho até que se deparou com Thea deitada no chão como a cabeça recostada ao outro cão, ambos dormiam na floresta e o bicho de estimação aquecia a criança.

Dois cachorros da família, no entanto, viram a menina escapar e decidiram segui-la pela mata. Quando a mãe deu pela falta da filha, a polícia foi acionada e junto com vizinhos, iniciaram as buscas no entorno.

O caso ocorreu na última sexta-feira (21), na cidade de Michigan. Segundo a polícia, a pequena Thea Chase brincava com o tio do lado de fora da casa, quando entrou na floresta, sem que ninguém percebesse, e desapareceu.

