Barroso e sua filha se reúnem com juiz aposentado da Suprema Corte dos EUA

Alinhado à ala progressista, Stephen Breyer deixou o cargo ao fim do período de trabalho de 2021-2022, em meio a uma guinada conservadora da Suprema Corte. Entre as decisões mais recentes do tribunal estão a retirada de restrições ao porte de armas e a mudança no direito ao aborto no país.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso e sua filha, a advogada Luna van Brussel Barroso, se reuniram na sexta-feira (16) com Stephen Breyer, juiz aposentado da Suprema Corte dos Estados Unidos.

