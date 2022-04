Barco de turismo com 26 pessoas desaparece após pedido de socorro

De acordo com a televisão pública japonesa NHK, após o pedido de socorro não houve mais contato com a embarcação.

Segundo a tripulação, os passageiros estavam usando o colete salva-vidas e a embarcação estava em um ângulo de 30 graus. Pelo menos seis barcos de patrulha e quatro aeronaves foram acionados para realizar buscas no local do acidente.

A embarcação teria feito um pedido de socorro informando que o barco estava inundando e estava começando a afundar. De acordo com a guarda costeira do país, após cerca de 7 horas de buscas, não havia sinais de sobreviventes.

O barco de turismo Kazu 1 desapareceu com 26 pessoas, sendo 24 passageiros e dois tripulantes, após um pedido de socorro neste sábado (23), na Península de Shiretoko, na ilha norte de Hokkaido, no Japão.

