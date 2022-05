Barcelona terá jardim vertical com árvores suspensas em muralha de 500 metros quadrados

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A cidade de Barcelona vai inaugurar no final deste ano um projeto pioneiro: uma floresta vertical com árvores suspensas na antiga muralha do Palácio da Metalurgia, erguido no final da década de 1920.

A obra, de acordo com a fundação La Caixa, responsável pela iniciativa, contará com 15 árvores e 22 mil plantas em um espaço de 500 m². A ideia é que o consumo de água do projeto seja reduzido graças ao sistema de captação de águas pluviais e ao reaproveitamento da água utilizada na irrigação.

Segundo o jornal espanhol El País, a obra, na região de Montjuïc, vai custar cerca de um milhão de euros.

"Quarenta espécies diferentes aproximarão o mundo vegetal dos cidadãos de uma perspectiva nunca antes vista", afirma a fundação no texto de divulgação do projeto. A iniciativa está sendo erguida em comemoração aos 20 anos da CaixaForum Barcelona, espaço cultural referência na cidade espanhola.

O local já abrigou mais de 200 exposições e recebe uma média de 800 mil visitantes por ano.

Ainda de acordo com o veículo espanhol, as árvores em suspensão serão plantadas em vasos de 1,7 metro de altura e entre 1,6 m e 2 m de comprimento. Neles, escultores delinearão as raízes de cada uma das árvores. As informações sobre a obra poderão ser acessadas pelos visitantes por meio de QR codes.

Treze caixas d'água também serão instaladas no local para irrigar as vegetações, garantindo até 15 dias de autossuficiência -ou sete, em caso de temporadas mais secas.

Em Madri, a pouco mais de 600 quilômetros de Barcelona, a CaixaForum também ergueu um jardim vertical. A estrutura foi a primeira a ser instalada na Espanha e hoje é a maior área contínua do mundo.

No local, segundo a fundação, foram inseridas mais de 15 mil plantas, que cobrem a parede de 460 m², com espécies nativas e estrangeiras colocadas em uma manta úmida. Trata-se de uma grande muralha vegetal que sobrevive sem contato com o solo.