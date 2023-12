'Banho de sangue' e 'não há dinheiro'; veja frases de Milei em discurso de posse

- Nenhum governo recebeu uma herança pior do que a que estamos recebendo. Este é o legado que nos deixam: uma inflação de 15.000% ao ano, contra a qual vamos lutar com unhas e dentes para erradicá-la.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Javier Milei tomou posse como presidente da Argentina neste domingo (10) num momento em que o país está com inflação de 15.000%, segundo ele. Seu primeiro discurso, no Congresso, foi voltado para questões econômicas, com propostas para superar a crise, e críticas ao peronismo.

