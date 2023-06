Balsa com 120 pessoas a bordo pega fogo no mar nas Filipinas

A guarda costeira das Filipinas usou canhões monitores com jatos de água para combater as chamas. Vídeos nas redes sociais mostraram fogo e fumaça saindo de dois conveses em uma das extremidades da balsa.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma balsa filipina que transportava 120 pessoas pegou fogo no mar neste domingo (18). Embarcações da guarda costeira foram enviadas para controlar as chamas e resgatar tripulantes e passageiros.

