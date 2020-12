Avó salva neta de 3 anos que foi picada por cobra venenosa

Uma criança de 3 anos foi salva pela própria avó após pisar acidentalmente em uma das cobras mais venenosas do mundo, a dugita. O caso aconteceu na Austrália, na semana passada, mas só ganhou repercussão nesta sexta-feira (25).

De acordo com o Extra, a menina brincava com o irmão quando foi picada. Ela foi correndo em direção à avó, que a levou rapidamente para dentro de casa e enfaixou com força as pernas picadas, enquanto manteve a criança consciente até a chegada do socorro.

Médicos disseram que os primeiros socorros prestados pela avó da criança foram vitais para salvar a vida da menina, já que a bandagem apertada serviu para impedir que o veneno se espalhasse rapidamente.