Avião sofre falha durante pouso e roda dianteira arrebenta em colisão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os passageiros de um voo da companhia Ryanair ficaram em pânico quando faíscas saíram do jato e a roda do "nariz" desabou durante o pouso.

O episódio ocorreu na tarde de domingo (9), no aeroporto de Dublin, na Irlanda, no final de um voo iniciado em Liverpool, na Inglaterra, informou o jornal Daily Mail.

As autoridades declararam emergência após o avião parar no meio da pista e alegaram que a aeronave teve falhas com o trem de pouso.

Uma emergência foi declarada depois que o avião parou, com autoridades dizendo que a aeronave teve um "pequeno problema" com o trem de pouso. Ninguém ficou ferido com o incidente.

Um vídeo feito pelas câmeras de segurança do local mostra uma corrente de faíscas emergindo da roda dianteira da aeronave. Durante a confusão, a roda acaba quebrando e o mecanismo de pouso é destruído devido à colisão com a pista. Quando a aeronave desacelerou, as equipes de emergência correram até o avião.

"O Corpo de Bombeiros do Aeroporto de Dublin correu para o local e os passageiros desembarcaram da aeronave normalmente, assim que tudo foi liberado pelas equipes de emergência", disse um comunicado do porta-voz do Aeroporto de Dublin.

Embora ninguém tenha se ferido, alguns passageiros precisaram de assistência por causa do susto que levaram.

A Ryanair disse em um comunicado que o avião teve "um pequeno problema técnico" com o trem de pouso do nariz durante o pouso.

"Os passageiros e a tripulação desembarcaram normalmente e a aeronave será em breve rebocada de volta ao hangar para uma inspeção mais aprofundada pelos engenheiros da Ryanair", afirmou.

As operações de tráfego aéreo foram restritas durante o incidente, e a pista norte foi a única em uso na noite de domingo, devido ao incidente.