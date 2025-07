Avião militar cai em escola e mata ao menos 19 em Bangladesh; vídeos

Imagens divulgadas por emissoras locais mostraram fumaça densa e chamas consumindo parte do prédio escolar. Testemunhas relataram momentos de desespero, com pessoas gritando e tentando resgatar sobreviventes. O governo de Bangladesh declarou luto nacional para esta terça-feira (22) e informou que um comitê foi formado para investigar o acidente.

A aeronave do modelo F-7 BGI decolou da base aérea de Kurmitola em uma missão de rotina, mas apresentou falha mecânica logo após a decolagem. O jato atingiu a Milestone School and College, no norte da cidade, e o piloto está entre as vítimas fatais. Várias crianças e adultos com queimaduras foram levados para hospitais da capital.

