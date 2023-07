Avião faz pouso forçado e capota próximos a banhistas no mar

Um avião de pequeno porte, identificado como um monomotor Piper PA-18, realizou um pouso forçado no mar próximo a banhistas em New Hampshire, nos Estados Unidos, resultando em seu capotamento. O incidente ocorreu no último sábado (29), mas felizmente, não houve feridos entre os ocupantes da aeronave.

Um vídeo do acidente se tornou viral nas redes sociais, mostrando a parte dianteira do avião embicando no fundo do mar, gerando apreensão entre as pessoas que estavam presentes no local.

O piloto, que era o único ocupante da aeronave, saiu ileso e não precisou ser levado ao hospital, conforme informado pelos bombeiros que o atenderam. Até o momento, a identidade do piloto não foi revelada.

Após o pouso forçado, o avião foi resgatado do mar com a ajuda de banhistas que estavam presentes na área. As autoridades, incluindo a Administração Federal de Aviação (FAA) e o National Transportation Safety Board (agência dos EUA que investiga acidentes aéreos e marítimos), estão trabalhando conjuntamente para determinar as causas do acidente.