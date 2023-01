Avião 'fantasma' voou sozinho com 121 a bordo até cair na Grécia

Meia hora após a decolagem, o avião entrou no espaço aéreo de Atenas, mas sem fazer nenhum contato com os órgãos de tráfego aéreo. Já nos arredores da capital grega, o Boeing 737 começa a voar em círculo, cumprindo um padrão de espera em voo e caiu.

As investigações mostraram que a falta de pressurização fez com que pilotos e passageiros perdessem a consciência por hipóxia (falta de oxigênio). O piloto automático do Boeing 737-300 comandou a aeronave à espera de novas ordens dos pilotos até acabar o combustível.

