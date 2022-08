Avião espião britânico invade espaço aéreo russo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta segunda-feira (15) que um avião espião do Reino Unido violou o espaço aéreo do país perto do cabo Sviatoi Nos, na região ártica entre os mares de Barents e Branco. Caças russos foram mobilizados e um deles forçou o avião britânico para fora do espaço aéreo.

Incidentes como esses são comuns, semanais, mas geralmente ocorrem quando as aeronaves rivais se aproximam do espaço aéreo do adversário, para testar sua capacidade e rapidez de reação. Invasões são incidentes mais graves, pois podem levar ao abate do intruso. Desde que a Guerra da Ucrânia começou, já houve incidentes semelhantes envolvendo aviões russos na Suécia.