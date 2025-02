Avião de pequeno porte cai, explode e causa incêndio na Filadélfia, nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu em uma área residencial da cidade da Filadélfia nesta sexta-feira (31), causando uma explosão e um incêndio, de acordo com a imprensa dos Estados Unidos.

Segundo a polícia, duas pessoas estavam a bordo do avião, e há feridos no solo, com o fogo se espalhando rapidamente para uma série de casas na região. Socorristas já trabalham no local.

Ainda não se sabe a condição das vítimas nem o que causou o acidente, que acontece dois dias depois do maior desastre aéreo dos EUA em décadas. Na quarta-feira (29), um avião de passageiros se chocou contra um helicóptero militar em Washington, matando 67 pessoas.

O avião da American Airlines vindo da cidade de Wichita, no estado do Kansas, explodiu ao colidir com o helicóptero Black Hawk, e as duas aeronaves caíram no rio Potomac. O voo carregava 60 passageiros e quatro tripulantes, enquanto o veículo militar tinha três soldados a bordo.