Avião da Latam pega fogo ao bater em caminhão

O avião tinha como destino a cidade de Juliaca, no interior do país.

VEJA: Avião da Latam em chamas com centenas de passageiros no Peru. pic.twitter.com/lmhsE2l504

Um avião da Latam, que estava prestes a decolar no aeroporto internacional do Peru, na cidade de Callao, pegou fogo após bater em um caminhão que passava pela pista, nesta sexta-feira (18). Dois bombeiros do aeroporto morreram durante os trabalhos para conter as chamas.

