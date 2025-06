Avião com pelo menos 16 pessoas a bordo cai nos EUA; ninguém morreu

Ninguém morreu no acidente, de acordo com Lyle Russell, porta-voz da cidade de Tullahoma. Um vídeo da patrulha rodoviária mostra danos na cauda do avião, que parece ter se quebrado junto com outras partes da aeronave.

Havia entre 16 a 20 pessoas a bordo, segundo a Polícia Rodoviária do estado. Passageiros com ferimentos leves foram levados de helicóptero para hospitais próximos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.