Avião com 72 pessoas a bordo cai no Nepal

Ao menos 68 pessoas morreram durante a queda de um avião nesse domingo (15), em Pokhara, no Nepal, 44 corpos já foram encontrados até agora segundo as autoridades locais.

O avião bimotor havia partido de Katmandu, capital do país, com 72 pessoas, entre elas duas crianças e 15 estrangeiros. O grupo fazia um passeio pela região montanhosa e caiu sobre ela. Metade do avião está em um desfiladeiro.

A causa do acidente ainda não foi desvendada, mas Jagannath Niroula, porta-voz da Autoridade de Aviação Civil do Nepal, garantiu que as condições climáticas eram boas e portanto, não seria o motivo do acidente.