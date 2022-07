Avião cargueiro cai no norte da Grécia e deixa oito mortos

Girgios Archontopoulos, um morador do local, disse à ERT que soube que havia algo errado quando ouviu o barulho que a aeronave fazia. "Às 22h45 [hora local], me surpreendeu um ruído de motor", disse. "Saí e vi o motor em chamas".

A rede de televisão estatal ERT afirmou que o sinal do avião foi perdido logo após o piloto solicitar um pouso de emergência às autoridades de aviação gregas, devido a um problema no motor.

A aeronave era um Antonov An-12 de propriedade da empresa ucraniana Meridian LTD, que voava da Sérvia para Bangladesh, informou Stefanovic em uma entrevista coletiva com jornalistas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião de carga caiu neste sábado (16) perto da cidade de Kavala, no norte da Grécia. De acordo com o ministro da Defesa sérvio, Nebojsa Stefanovic, todos os oito tripulantes da aeronave morreram no acidente, e um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia confirmou que toda a equipe tinha origem ucraniana.

