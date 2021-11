Avião cai sobre mãe e filha durante show de acrobacias na Argentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião que fazia um show de acrobacias durante um casamento na Argentina caiu sobre uma mulher de 27 anos e sua filha, de 3, no último sábado (30). A cena impressionante foi gravada pelo celular de uma testemunha, que filmava a apresentação aérea.

O acidente ocorreu na cidade de Villa General Belgrano, na província de Córdoba, por volta das 19h (horário local e de Brasília).

A mulher teve ferimentos graves -incluindo uma fratura exposta no fêmur e traumas no tronco e na cabeça- ao tentar proteger a criança, que sofreu uma fratura na pelve. As duas estão internadas, mas estáveis e com boa evolução, segundo o portal de notícias Vía País.

O piloto de 35 anos ficou preso nas ferragens e foi retirado pelos bombeiros, em uma operação que durou uma hora. Ele sofreu traumatismos na cabeça, no tórax e no abdome e está internado na UTI do Hospital Regional Eva Perón. Seu estado de saúde não foi divulgado.

Segundo reportagem do portal Infobae, ele é um profissional experiente e possui os documentos necessários para fazer esse tipo de apresentação.

O avião decolou de um aeroclube localizado a poucos metros do local do acidente, junto com outra aeronave que também participava do show de acrobacias. Uma investigação foi aberta para apurar as causas da queda.