Avião cai sobre lar de idosos nos EUA

O avião havia saído do Aeroporto de Lancaster, na Pensilvânia, e se dirigia para o estado de Ohio. Pouco depois de decolar, o avião caiu na área externa do lar de idosos.

Ao menos 12 veículos foram atingidos com a queda, mas a aeronave não se chocou contra imóveis, segundo as estações de TV locais.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu neste domingo (9) no estacionamento de um condomínio de idosos na Pensilvânia, nos Estados Unidos, de acordo com a NBC. Cinco pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região.

