Avião bate em cerca no Texas, e 21 pessoas a bordo sobrevivem

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Era para ser um voo simples de Houston a Boston, para um grupo de 18 torcedores verem a partida entre Houston Astros e Boston Red Sox pela liga nacional de beisebol, nesta terça (18). E um choque da aeronave, que poderia se tornar um acidente trágico, acabou se tornando apenas um susto.

Os 18 torcedores do time texano foram surpreendidos quando o avião não conseguiu decolar, na manhã desta terça, e atingiu uma cerca antes de pegar fogo. Além dos passageiros, estavam na aeronave o piloto, o copiloto e um comissário de bordo, mas nenhuma pessoa morreu no acidente --duas tiveram que ser levadas para hospitais, mas sem ferimentos graves.

Vídeos mostram fumaça saindo da aeronave e chamas altas no entorno do acidente. Às 11h locais (13h, no horário de Brasília), bombeiros foram chamados e conseguiram controlar o incêndio. O avião foi praticamente destruído pelo fogo, com apenas a cauda permanecendo intacta.

"Sempre esperamos o pior, mas desejamos o melhor; hoje obtivemos de forma absolutamente positiva o melhor resultado que poderíamos esperar nesse incidente", disse em uma entrevista coletiva Tim Gibson, diretor do serviço de emergência do distrito onde está localizado o aeroporto em que a aeronave decolou.

Não foram divulgados detalhes dos problemas técnicos que podem ter sido enfrentados pelo piloto nem como os tripulantes conseguiram fugir do avião antes de ele praticamente explodir. As causas do acidente serão investigadas pelo Conselho Nacional de Segurança de Transporte.

O avião está registrado em nome de J. Alan Kent, dono da Flair Builders, construtora residencial com sede em Houston, informou a afiliada da rede ABC no Texas. O empresário estava na aeronave, mas não teve ferimentos.

À emissora local ele disse que após o acidente se juntou aos demais passageiros --entre eles estava uma criança de 10 anos.

Ao não conseguir decolar e perder o controle, o avião atingiu uma linha de fornecimento de energia, o que causou a interrupção no fornecimento de mais de 1.800 clientes, segundo a empresa de energia local. Às 15h, pelo horário de Brasília, o serviço já havia voltado para a maioria das casas e estabelecimentos da região.

"Esse é um bom dia. Na verdade, é um dia de celebração para muitas pessoas", disse o sargento Stephen Woodard, porta-voz do Departamento de Segurança Pública do Texas.

Houston Astros e Boston Red Sox jogam às 21h (de Brasília) desta terça.