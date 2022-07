Avião 'aterrissa de ponta-cabeça' em acidente na Somália, e 30 sobrevivem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião ficou de cabeça para baixo ao tentar pousar em Mogadíscio, a capital da Somália, nesta segunda-feira (18). Todas as 30 pessoas a bordo foram resgatadas.

A aeronave pertence à companhia aérea Jubba Airways e fazia voo doméstico da cidade de Baidoa, no centro-sul do país, para Mogadíscio. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram uma espessa coluna de fumaça preta no local, e bombeiros trabalham para apagar focos de incêndio.

Peças de fuselagem e partes da asa do avião, um turboélice Fokker 50, ficaram espalhadas pela pista do aeroporto internacional de Mogadíscio. Ainda não há informações sobre feridos ou a causa do acidente.

A Jubba Airways é uma companhia aérea somali que opera voos de passageiros e de carga domésticos e também para destinos do Oriente Médio.

Outro acidente durante pouso deixou três pessoas feridas em Miami, nos EUA, no mês passado. O avião que partiu de Santo Domingo, na República Dominicana, saiu da pista e pegou fogo depois de uma das rodas do trem de pouso colapsar.